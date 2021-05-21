انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انطلقت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك (زايد 3) والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين الشقيقين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، وتضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة وتأكيد الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

يأتي التدريب (زايد 3) في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

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