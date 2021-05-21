تنفذه شركتان مصريتان.. وفد مصري يزور مشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريري بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

غادر مطار القاهرة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصري لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، بدولة تنزانيا الاتحادية.

ويضم الوفد محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولي التحالف المصري المُنفذ للمشروع "شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع، نظرا لأهميته القصوى للأشقاء في تنزانيا، ولذا تتم زيارة موقع العمل دوريًا.