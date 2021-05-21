غدًا.. عودة الإعلامي محمد الباز لبرنامج "آخر النهار" على النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يعود الإعلامي الدكتور محمد الباز، لتقديم برنامج "آخر النهار" علي شبكه قنوات النهار، غدا السبت، وذلك في تمام الساعه الثامنة مساءً، عقب إنتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

ويستعد الإعلامي محمد الباز، للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات هامة تخص الشأن المصري والعربي، فضلًا عن استضافته لكبار المسؤولين في الدولة المصرية، والمواجهات الجريئة مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لفتح كافة الملفات التى تهم الشارع المصري، وتتضمن حلقة غدًا السبت العديد من الملفات الهامة، أبرزها كواليس وأسرار 11 يوم حرب في غزة، وإلى أين وصل ملف سد النهضة.

يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز، يقدم برنامج "آخر النهار"، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعه 8 مساء، فيما يقدمه الإعلامي تامر أمين أيام من الاثنين للخميس.