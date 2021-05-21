شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الأحد المقبل.. «السكة الحديد» تعلن المواعيد الجديدة لـ54 قطارا بين القاهرة وقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تحديث بعض رحلات القطارات من القاهرة إلى محافظات الوجه القبلي.

وترصد «المصري اليوم» موعد قيام ووصول 54 رحلة لجميع أنواع القطارات بين القاهرة وقنا، بدءا من بعد غد الأحد.

وجاء جدول الرحلات كالتالي:

أولا- من القاهرة إلى قنا:

اعتبارا من 23 مايو سيتم امتداد قطار 974 القاهرة إلى سوهاج قيام من القاهرة الساعة 30-5 صباحا بعربات روسي، ومن يوم 5 يونيو سيمتد مسيره إلى الأقصر.

قطار 980 قيام القاهرة 8:00 صباحا VIP.

قطار 80 قيام القاهرة 8:30 صباحا مميز.

قطار 1004 قيام القاهرة 9:30 صباحا روسي.

قطار 2010 قيام القاهرة 10:00 صباحا أسباني.

قطار 158 قيام القاهرة 10:30 صباحا بعربات روسي.

قطار 982 قيام القاهرة 12:00 ظهرا أسباني.

قطار 160 قيام القاهرة 12:15 ظهرا روسي.

قطار 986 قيام القاهرة 1:00 ظهرا أسباني.

قطار 164 قيام القاهرة3:30 عصرا روسي.

قطار 2006 قيام القاهرة 5:15 مساء VIP.

قطار 2012 قيام القاهرة 5:30 مساء أسباني.

قطار 188 قيام القاهرة6:00 مساء روسي.

قطار 988 قيام القاهرة7:00 مساء أسباني.

قطار 88 قيام القاهرة8:00 مساء أسباني.

قطار 1012 قيام القاهرة 8:20 مساء روسي.

قطار 2014 قيام القاهرة 9:00 مساء VIP.

قطار 976 قيام القاهرة9:30 مساء VIP.

قطار 996 قيام القاهرة 10:00 مساء أسباني.

قطار 90 قيام القاهرة10:15 مساء مميز.

قطار 2008 قيام القاهرة30-10 مساء VIP.

قطار 1008 قيام القاهرة10:55 مساء روسي.

قطار 1010 قيام القاهرة 12:05 ليلا روسي.

قطار 1902 قيام القاهرة 12:20 ليلا أسباني.

قطار 934 قيام القاهرة 1:10 ليلا VIP.

اعتبارا من 23 مايو سيتم امتداد قطار 975 من سوهاج قيام من سوهاج 12:00 ظهرا.

اعتبارا من 23 مايو سيتم تعديل قطار 1007 ليقوم الساعة 7:35 مساء.

ثانيا- من قنا إلى القاهرة:

تعديل قطار 833 بعربات روسي من يوم 5/24 قيام 5:00 صباحا بعربات روسي.

قطار 987 قيام قنا 6:00 صباحا أسباني.

قطار 159 قيام قنا 7:05 صباحا روسي.

قطار 157 قيام قنا8:35 صباحا روسي.

قطار 975 قيام من قنا 8 صباحا بعربات روسي اعتبارا من يوم 6 يونيو.

قطار 2011 قيام قنا9:30 صباحا أسباني.

قطار 981 قيام قنا 10:15 صباحا VIP.

قطار 983 قيام قنا12:00 ظهرا أسباني

قطار 935 قيام قنا 1:35 ظهرا VIP

اعتبارا من 23 مايو سيتم تعديل قطار 81 قيام من قنا 9:45 صباحآ مميز.

اعتبارا من 23 مايو سيتم تعديل قطار 163قيام من قنا 5:30 عصرا روسي.

قطار 1013 قيام قنا6:05 مساء روسي.

قطار 2013 قيام قنا 6:45 مساء أسباني.

قطار 2007 قيام قنا 7:15 مساء VIP.

قطار 2015 قيام قنا 7:25 مساء VIP.

قطار 977 قيام قنا8:00 مساء VIP.

قطار 1903 قيام قنا9:05 مساء أسباني.

قطار 2009 قيام من محطة سوهاج 15-10 مساء VIP.

قطار 1009 قيام قنا 11:18 مساء روسي.

قطار 187 قيام قنا 11:30 مساء روسي.

قطار 997 قيام قنا 1:00 ليلا أسباني.

قطار 89 قيام قنا1:40 ليلا أسباني.

قطار 989 قيام قنا 3:05 ليلا أسباني.

قطار 1011 قيام قنا 3:20 ليلا روسي.

قطار 91 قيام قنا 4:20 فجرا مميز.