شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يشيد بالسيسي: لن تنسى غزة موقفك البطولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتدخله لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر آل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، صورة للرئيس السيسي، وعلق عليها قائلا: «لن تنسى غزة موقفك البطولي».

وتصدر وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة الذي أعقب 11 يومًا من التصعيد عناوين الصحف العالمية، صباح الجمعة.