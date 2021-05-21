شكرا لقرائتكم خبر عن «قصور الثقافة» تهنئ سمير الفيل لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتقدم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنئة للأديب والمبدع سمير الفيل ابن مدينة دمياط بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة ومثقفيها وقياداتها لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، عن أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء بعنوان «أتوبيس خط 77» الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تتضمن المجموعة 12 نصا سرديا محكما، تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة، كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية، من خلال لغة متماسك وأحداث شيقة يتميز بها الكاتب، كما أن بها قدرًا من الحميمية، لأنها تعالج مشاكل إنسانية داخل البيت المصري، وكيفية أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على تصرفات الأفراد.

عرف سمير الفيل في محافظته دمياط كشاعر، وفى القاهرة عُرف ككاتب قصة، وخاض تجربة الصحافة، لكن أسره الأدب أكثر، ورغم تنوع أعماله وإنتاجه الأدبى، فإن عددا كبيرا من النقاد يصنفونه ككاتب أدب مقاومة، كونه كان من أوائل من تبنوا كتابة المقاومة من خلال أول رواية «رجال وشظايا» التي صدرت عام 1990، نال الفيل جائزة الدولة التشجيعية عن القصة القصيرة عام 2016، ثم جائزة يوسف أبورية عن اتحاد كتّاب مصر في 2017.