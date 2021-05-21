شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شعبية للنجم سمير غانم بحضور كبير من أهل الفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّعت مصر، النجم الكبير سمير غانم، وسط حالة من الحزن الكبير، عقب رحيله الخميس عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد ما يقرب من نصف قرن كان خلالها مصدرًا للبهجة وإسعاد الجمهور فى الوطن العربى، بخفة ظله وحضوره وإفيهاته التى كان يحرص على ارتجالها.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفنان سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا الخميس، وقال الرئيس، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التى رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذى عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان».

وشارك فى حضور جنازة نجم «ثلاثى أضواء المسرح» بجانب ابنتيه «إيمى ودنيا» وزوجيهما حسن الرداد ورامى رضوان، عدد كبير من النجوم والمسؤولين، بينهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومن الفنانين ميرفت أمين ويسرا وبوسى وإلهام شاهين وشيماء سيف ولبلبة وهانى رمزى وبيومى فؤاد وعمرو سعد وشريف رمزى وماجد المصرى وروجينا وزوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم، وكيل النقابة، ومحمد أسامة «أوس أوس»، والمخرجة إيناس الدغيدى والإعلاميان بوسى شلبى وعمرو الليثى، والمنتج محمد كارتر، والمنتج والفنان هشام جمال، والمطرب محمد حماقى، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وانهارت شقيقة «غانم» ودخلت فى نوبة بكاء حاد بمجرد وصولها إلى المقابر، كما انهارت ابنتاه «دنيا وإيمى» خلال أداء صلاة الجنازة التى شهدت زحامًا كبيرًا من المواطنين، ورافق الحضور الجثمان حتى تم دفنه بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل، وحمل نعشه الفنانون حسن الرداد وعمرو سعد وهشام جمال وشريف رمزى.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة، والذى طالما رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلى، مؤكدة أن أسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالًا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها.