شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وفيات كورونا أكبر بكثير من الأعداد الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأرقام الرسمية التى تُظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا، «أقل بشكل كبير» من الأرقام الحقيقية على الأرجح.

وأوضحت، فى تقرير سنوى لإحصاءات الصحة العالمية، أنها قدرت أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الجائحة فى عام 2020 كان على الأقل 3 ملايين فى العام الماضى أو ما يزيد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول دفعة من المادة الخام لتصنيع نحو مليونى جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، بواقع 1400 لتر، ضمن الاتفاقية مع الجانب الصينى لتصنيع 40 مليون جرعة فى مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، على أن يكون أول إنتاج نهاية يونيو المقبل. وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إنها استقبلت أيضًا 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى على متن الطائرة نفسها التى وصلت إلى مطار القاهرة، أمس، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن خطوة تصنيع اللقاحات فى مصر هى خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أولى الدول فى القارة الإفريقية التى تبدأ فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلى.

وأكدت الوزيرة البدء الفورى فى تصنيع لقاحات «سينوفاك» داخل مصانع «فاكسيرا»، على أن يتم ضخ مليونى جرعة من اللقاح فى مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح، بالتزامن مع تسلم المزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، وافقت اليابان على استخدام لقاحى «موديرنا» و«أسترازينيكا» المضادين لكورونا قبل ساعات من توسيع حالة الطوارئ، التى تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس قبل 9 أسابيع من أوليمبياد طوكيو.

وقالت وزيرة الصحة، نوريهيسا تامورا، إن اللقاحين الجديدين سيساعدان فى تسريع عملية التلقيح، فيما أدانت رئيس مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، البرلمانيين الذين لم يتلقوا لقاحًا ضد الفيروس، ووصفتهم بـ«الأنانيين».