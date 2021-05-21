شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (لقاح سينوفارم) في إطار الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة، مؤكداً أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها مع الحرص على الوصول إلى جميع المواطنين حرصا على سلامتهم.

وحث المحافظ، أهالي وأبناء مطروح ضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم، مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين ومشيداً بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة.

وكان محافظ مطروح قد وجه لمديرية الصحة بالمحافظة بالعمل على أولوية توفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة سواء بالفنادق أو بالشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم مع المرور على الجهات الحكومية، والتى بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع توافر التطعيمات وتخزينها بالطرق السليمة والآمنة.