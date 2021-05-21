شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز ابتكار» لتقديم حلول غير تقليدية لتحديات حياتية واجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن استراتيجية مصـر الرقمية يتم تنفيذها وفقًا لمنهج عمل يعتمد على تشجيع الابتكار لتطوير وتطبيق البحوث العلمية والتكنولوجيا البازغة فى مبادراتٍ محددة تهدف إلى توفير حلول غير تقليدية لتحديات حياتية واجتماعية ملحة، فضلًا عن تنمية المهارات الرقمية اللازمة، بما يتيح فرصًا متميزة للتعلّم والعمل للشباب والمرأة.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال مشاركته عبر «فيديوكونفرنس» بالدورة الـ24 للجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، أن الوزارة أنشأت مركز الابتكار التطبيقى والذى من المقرر أن يكون مقرّه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإتاحة الفرصة لشراكات ناجحة تجمع بين المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشـركات التكنولوجية الرائدة للعمل معًا على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصـرى، باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.