شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يبدأ جلساته بـ60 طلب إحاطة لوزير الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب، جلساته العامة، غدًا، بأخذ الرأى النهائى على 6 قوانين، وافق عليها المجلس فى مجمهوعها خلال الجلسات السابقة، ويستقبل المجلس المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بـ60 طلب إحاطة، وعدد من الأسئلة البرلمانية له، ولرئيس مجلس الوزراء.

ويصوت المجلس نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وتتضمن الطلبات والأسئلة الموجهة لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، 31 طلبًا عن توقف مشروعات الصرف الصحى، وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، و16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها؛ نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص فى المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه.