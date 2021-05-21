شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية واحدة لتسجيل طلبات التقدّم لـ«رياض الأطفال وأولى ابتدائى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم إتاحة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية؛ لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، للمدارس الرسمية واللغات، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة (http://emis.gov.eg)، خلال الفترة من 1 لـ30 يونيو المقبل، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 لـ31 يوليو المقبل.

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم إلكترونيًّا؛ فبالنسبة للمدارس الرسمية يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكترونى لأكثر من مدرسة، كما يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر؛ حال تعسّره فى التسجيل الإلكترونى، والمساعدة فى تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى؛ ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب ذلك يمكن لولى الأمر التوجّه للمدرسة لتسليم الملف الورقى، على أن يتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

أمّا مدارس اللغات؛ فأشارت التعليمات إلى أنه يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب فى التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن له تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وعلى نوعية تعليم واحدة فقط، ويتاح له أيضًا تعديل المدارس التى تم تسجيلها كرغبات إلكترونية، خلال الفترة المحددة فقط للتقديم، على أن يتم إعلان نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

كما أوضحت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية واللغات الخاصة، حيث تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول، وحال عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين؛ يتعرض مسؤول المدرسة للمساءلة القانونية.