شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الصرف الصحى تُغرق شوارع «الكوثر» فى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعانى سكان «الكوثر»، التى تُعد أفخم وأرقى منطقة سكنية بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، بشكل يومى، منذ نحو 10 سنوات بسبب حرمانهم من خدمات الصرف الصحى، الأمر الذى حوّل المكان إلى برك من المياه التى تهدد حالة المبانى، وتسىء إلى المدينة أمام زائريها.

«الكوثر» تضم عددًا من الفنادق والبنوك ومقار شركات السياحة والطيران والمطاعم والكافيهات، وقال سكانها، لـ«المصرى اليوم»، إن مياه الصرف الصحى تُغرق الشوارع بسبب «البيّارات الأرضية»، مؤكدين أن سبب تأخر تنفيذ الخدمات الصحية صراعات وخلافات بين مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب، التى تُعتبر الجهة المنفذة للمشروعات، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الجهة المُشغِّلة للخطوط.

على صعيد مختلف، عادت تخفيضات الأسعار من جديد إلى الفنادق والقرى السياحية بالغردقة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وسط منافسة ساخنة للفوز بأكبر نسبة إشغالات من السياحة الداخلية، وإجراءات احترازية ووقائية لحماية النزلاء والعاملين من انتشار «فيروس كورونا».

واستقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات «إيركايرو» التابعة لوزارة الطيران المدنى، قادمة من «فرانكفورت» الألمانية وعلى متنها 144 سائحًا، وقال حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تسعى إلى التوسّع فى فتح أسواق جديدة بعدد من دول العالم.