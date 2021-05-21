شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تطور حدائق القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعمال تطوير مستمرة تنفذها وزارة الرى، بنطاق حدائق القناطر الخيرية فى القليوبية، حيث يجرى الانتهاء من تطوير «حديقة البحيرة» على مساحة 5 أفدنة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن أعمال التطوير تشمل إنشاء بحيرة صناعية بطول 150 مترًا.

وأضاف «عبدالعاطى» أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتيًّا من خلال أجهزة الوزارة.

وانتهت الوزارة، مؤخرًا، من تطوير «حديقة عفلة» بالقناطر الخيرية، التى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين (قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة)، على مساحة 13 فدانًا، حيث اشتملت إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، إلى جانب تطوير «حديقة المركز الثقافى» بمساحة 9 أفدنة، و«حديقة النيل» بفرع رشيد على مساحة 6 أفدنة.