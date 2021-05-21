شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتلقى اتصالا من وزير خارجية إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم، اتصالاً من نظيره الإسرائيلى، جابى أشكنازى، الذى ثمَّن جهود مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطينى.

وقد أكد الوزير أشكنازى، حرص الجانب الإسرائيلى على الحفاظ على الهدوء، كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة فى المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.