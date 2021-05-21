شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لتطعيم العاملين بـ«الطيران المدني» ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر انطلاق حملة لتطعيم العاملين بقطاع الطيران المدني وشركات مصر للطيران ضد ڤيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ووزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر البدء بتطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة العملاء في مختلف مواقع العمل حرصًا على سلامتهم وسلامة الركاب على طائرات مصر للطيران، وذلك بالتوازي مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالڤيروس، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة جميع المرضى والعملاء المترددين على المستشفي من داخل وخارج قطاع الطيران المدني.

جدير بالذكر أنه يتم مراعاة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الوحدة.