شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 25 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفي الأقصر الدولي، 25 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى.

يأتي إجراء تلك العمليات المتقدمة والتي تتميز بها مستشفي الأقصر الدولي تخفيفا عن المرضي من مشقة السفر للمحافظات الأخرى.

وكان من بين تلك العمليات الجراحية تثبيت تزحلق بالعمود الفقري وأستئصال لانزلاق عضروفي قطني وتوسيع للقناة القطنية.