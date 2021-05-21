شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١٦٣٦٣٨ طن قمح بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وأشار إلى أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تطرا وفقا لتوجيهات المحافظ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح يوم الجمعة 21/5/2021( 163638 طن و 173 كجم قمح).

