شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب المصرى الإماراتى «زايد 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3)، الذى يستمر على مدار أسبوعين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة للبلدين. ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة.

وتضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة، والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب؛ لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، بما يسهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

يأتى التدريب «زايد 3» فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة، وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية؛ لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.