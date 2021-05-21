شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يعود إلى الوطن بعد زيارة رسمية لقبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص.

والتقى «زكى» بالرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل إليه تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدًا أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق التوازن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس القبرصى، خلال اللقاء، بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين، مُثمِّنًا الدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمنت الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لمصر وقبرص واليونان، تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين الدول الثلاث، وأكد الوزراء ضرورة استمرار التنسيق فيما بينهم لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية؛ من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والاستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة، خلال الزيارة، خارلامبوس بيتريدس، وزير الدفاع القبرصى، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، ولا سيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وأشاد وزير الدفاع القبرصى بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة نظرًا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمنت لقاءات وزير الدفاع نظيره اليونانى، نيكولاوس باناجيوتوبولس، بحث أوجه التعاون العسكرى، والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية.