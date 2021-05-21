شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الأوقاف»: لم نرصد مخالفات بمساجد المنيا خلال صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، عدم رصد غرفة العمليات بالمديرية، أي مخالفات داخل مساجد، خلال صلاة الجمعة، مؤكدا التزام القائمين على المساجد بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا، من حيث غلق دورات المياه، والتباعد، والتعقيم، وارتداء الكمامات، واصطحاب السجاد.

وقال «سلامة» قامت لجنة من قيادات الدعوة بالمديرية برئاسة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، مدير الدعوة، والشيخ محمود توفيق، مدير المساجد، بإجراء جولة تفقدية، لمساجد مدينة المنيا وذلك غرف العمليات المقامة بالإدارات، للتأكد من تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، في شأن إقامة صلاة الجمعة، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للوقاية من فيرس كرونا، وكذلك التأكيد على مراعاة وقت الخطبة، وكذلك الالتزام بموضوع خطبة وزارة الأوقاف، ولم ترصد مخالفات.