شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تصدر بيانًا جديدًا بشأن سد النهضة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دمقي مكونن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، إن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية (NISRG) للدول الثلاث.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع عبر الإنترنت بعنوان «الاستخدام العادل لنهر النيل: دور سد النهضة الإثيوبي الكبير في التعاون الإقليمي».

وأضاف مكونن أن إثيوبيا تثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة، وأكد من جديد اقتناع إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.