شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تستعرض خطوات استقبال السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، مجموعة من الاجتماعات مع صناع القرار السياحى، من كبرى منظمى الرحلات، وشركات الطيران والفنادق، على هامش مشاركة مصر فى معرض «فيتور» الإسبانى، والذى يعد ثالث أكبر معرض دولى للسياحة.

واستعرض رئيس الهيئة، خلال هذه اللقاءات، أهم التطورات التى يشهدها القطاع السياحى فى مصر، موضحًا الخطوات التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، والتسهيلات اللازمة لعملية تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى التى بدأت إبريل الماضى باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

ولفت إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى تطبقها مصر سواء فى الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين، وهو ما يؤكد جاهزية المقصد المصرى لاستقبال السائحين بخبرات عالية الجودة، وتقديم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإنشاء مشروعات ضخمة لدفع الزخم السياحى لمصر طبقًا لخطط طويلة المدى، خاصة أن الوزارة تعمل على خلق أنماط سياحية جديدة تتماشى مع المفاهيم الدولية لرؤى تنمية الاستدامة السياحية، وتساهم فى جعل القطاع السياحى أكثر قوة ومرونة ويتصدى لأى أزمات قد تحدث تبعًا لتطورات الأوضاع المحلية والعالمية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة تعزيز سبل التعاون، خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، وطرق تنفيذ الحملات الإعلانية وخطط الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية عديدة بالأسواق الخارجية عن طريق إطلاق الحملات التسويقية وعقد شراكات دولية، فى ظل تميز المنتج السياحى المصرى وتنوعه وثرائه مما يسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

وأشار «يوسف» إلى أن المناقشات واللقاءات بالمعرض سلطت الضوء على الوضع العام للأسواق السياحية فى مصر، ونتائج الحركة السياحية خلال العام الماضى، مؤكدا أن المشاركة هذا العام بمثابة رسالة طمأنة للعالم بجاهزية المقصد السياحى المصرى، ودعوة المسافرين الإسبان لزيارة مصر كوجهة آمنة.

كما تطرق للحديث عن خطة الوزارة الترويجية الحالية والمستقبلية لمصر والتى تعتمد على استخدام أدوات وأساليب متطورة وآليات تسويق فعالة، والتى تهدف إلى تنويع منصات الترويج عالميًّا، وتعمل على إلقاء الضوء بصورة أكبر على مقومات مصر السياحية والأثرية الفريدة، لتعزيز الانطباعات غير النمطية عن المقصد المصرى ليكون مقصدًا آمنًا وساحرًا وضمن أوليات الوجهات السياحية الجاذبة للزيارة فى المعدلات التنافسية العالمية.

وأَضاف أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم قوافل سياحية ورحلات تعريفية وورش عمل مختلفة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة خلال الفترة المقبلة، ويتم إعداد خطة عمل متكاملة للترويج السياحى بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحادات السياحية للموسم السياحى لصيف العام الجارى.

وقال ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية، إن الهيئة شاركت -على هامش المعرض- فى عدد من ورش العمل التى نظمتها منظمة السياحة العالمية، والتى ركزت على السياحة المستدامة، وتنمية الإمكانات التكنولوجية التى تساعد على خلق المنتجات السياحية الجديدة، بالإضافة إلى النسخة الثانية عشرة من منتدى الاستثمار السياحى وريادة الأعمال «INVESTOUR» الذى عقدته منظمة السياحة العالمية والذى ركز على تطوير وتنمية الأفكار المطروحة للشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام فى المجال السياحى الاستثمارى.

ولفت إلى إطلاق ورشة العمل تحت اسم «FITUR Talent» التى تسلط الضوء على الدور الذى يلعبه الابتكار فى توفير التعليم والتدريب والتوعية السياحية، بجانب اجتماع المائدة المستديرة حول السياحة والسينما بين المنظمة و«Netflix» لتقييم الدور الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام والأفلام الدعائية فى الترويج للمواقع والتجربة السياحية.