شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من التقاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نجاح البرنامج القومى لإنتاج التقاوى فى إنتاج 5 أصناف من البطيخ ضمن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى، تتميز بارتفاع إنتاجيتها المحصولية، ومواجهتها مشاكل التغيرات المناخية، وتميزها من ناحية الجودة والإنتاجية والذوق الذى يناسب احتياجات المستهلك المحلى والتصدير إلى الخارج، وبلغ وزن بعض أصنافها 27 كيلو للحبة الواحدة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هذا النجاح يعود إلى العمل الجماعى داخل المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل البحثى التطبيقى التى تخدم القطاع الزراعى وتطوير الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم كافة الإمكانيات اللازمة للإبداع البحثى التطبيقى فى مجالات الزراعة ومواجهة التحديات الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف «القصير»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى يسعى إلى الاكتفاء الذاتى من محصول البطيخ واستنباط هجن بطيخ عالية الجودة حيث يكون حجم العرش الأخضر قويا وذا صفات ثمرية جيدة، من حيث اللحم، واللون، والطعم، ونسبة السكريات تكون مرتفعة به، وفى الوقت ذاته يعمل البرنامج الوطنى على أن تكون هذه الأصناف أكثر تحملا للظروف البيئية المصرية وأكثر تميزا من الأصناف الأجنبية.

وأشار وزير الزراعة إلى نجاح البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر فى الزراعة بالدول الإفريقية، موضحا أن الأصناف المصرية من الطماطم أجياد هى التى نجحت فى النفاذ إلى أسواق زنزبار وزامبيا فى إفريقيا حاليا، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال المزارع المشتركة إلى الوصول إلى الأسواق الإفريقية بالتقاوى المصرية.

وأشار «القصير» إلى أن البرنامج القومى لإنتاج التقاوى يستهدف تعميم إنتاج أصناف من الخضر تكون أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية ومنها الملوحة وحساسية الأمراض، ما ينعكس على إنتاج تقاوى خضر تراعى هذه الظروف وأكثر تحملا للتقلبات المناخية وتناسب الموارد المائية والأرضية، ما يمكن من زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.