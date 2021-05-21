شكرا لقرائتكم خبر عن بروفايل.. رحيل العصامى العنيد وداعًا أحمد بهجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد سنوات طويلة قضاها فى مجالات الصناعة والبناء والإعلام، رحل أحمد بهجت، رجل الأعمال، وقائد مسيرة التنمية والتطوير فى المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس، عن عمر يناهر الـ70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

على مساحة تقدر بنحو 200 فدان، حقق «بهجت» طموحه، بإنشاء مدينة «دريم لاند»، أول المشروعات العقارية فى منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وإلى جوارها «دريم بارك» أكبر الملاهى فى مصر والشرق الأوسط، وحاول دفع عجلة الاستثمار ناحية السودان الشقيق، لكنه فشل لسببين- كما كان يرى من وجهة نظره- الأول أزمة التمويل، والثانى عدم وقوف الدولة بجواره، لأن الاستثمار فى القارة السمراء يتطلب تعاونًا كبيرًا على المستويات كافة.

«بهجت» كان شخصًا واضحًا جدًّا، وفى الوقت ذاته محيرًا لبعض المتابعين، وشفافًا جدًّا؛ بل ربما مفرطًا فى الصراحة، وكتومًا أيضًا عند آخرين، بحيث عجز الجميع تقريبًا عن تحديد المسافات بين النقيضين فيه، لكن لم يختلف أحد على طيبة قلبه وإخلاصه فى عمله وحبه للبشر، حين قال عن نفسه إنه كمتخصص اتصالات وتكنولوجيا من جامعتى «القاهرة وعين شمس»، ومن معه من المصريين، استطاعوا التفوق على الهنود والصينيين والكوريين، عندما ذهبوا للحصول على الدكتوراه من الولايات المتحدة. مالك أول قناة فضائية مصرية «دريم» وأول «كمبوند» سكنى، لديه تقدير استثنائى لشخصيتين من الحكومة، هما محمد عبدالوهاب، وزير الصناعة الأسبق، حيث كان يعتبره أيقونة الصناعة، وحسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، الذى شجّع تنمية المدن الجديدة، بالإضافة إلى تقديره الخاص لـ«سميح ساويرس» الذى كان يعتبره مثيله فى اقتحام الصحراء، وتعميرها.

لم ينقطع رجل الأعمال العصامى والعنيد يومًا عن التنبيه إلى أهمية الصناعة والتصنيع بمصر، إلّا أنه استثمر خارجها أيضًا فى مجال الإعلام، حيث أسس قناة دريم، ولاحقًا كان من مؤسسى جريدة «المصرى اليوم» وعضو مجلس إدارتها، كما أنشأ مزرعة نخيل بالوادى الجديد، ونادى فروسية فى دريم لاند، ومستشفى ومدرسة، وكان يعمل لتأسيس جامعة.

طالب «بهجت» فى سنواته الأخيرة بتحفيز الاستثمار فى المجالات الجديدة، مثل الطاقة الشمسية، وكان يرى عدم وجود ارتباط واضح بين الضرائب والخدمات التى تقدمها الدولة؛ حيث يظل سداد الضرائب ثقيلًا على الجميع.