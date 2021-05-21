شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام كورى بالاستثمار فى «قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد القطاع الآسيوى بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، اجتماعًا برئاسة السفير طارق الوسيمى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير الكورى بالقاهرة، الجمعة، ضم عددًا من الوزارات المصرية، منها النقل، والإسكان، والرى، والصحة، وعددًا من الشركات الكورية المستثمرة فى مصر، وقدمت الوزارات عرضًا حول المشروعات المطروحة للاستثمار، مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.

وأبدت الشركات الكورية اهتمامًا بالتعاون فى المجالات السابق ذكرها ومجالات تحلية المياه، والاستثمار فى محور قناة السويس، وطلبت دورية التنسيق فى ضوء رغبتها فى زيادة استثماراتها فى مصر.

ويزور السفير الكورى المنطقة الاقتصادية للقناة لبحث زيادة الاستثمارات الكورية بها، كما تم الاتفاق على عقد ندوة افتراضية، تضم الشركات الكورية الراغبة فى الاستثمار والوزارات المعنية وجمعية رجال الأعمال المصرية، لعرض المزيد من سبل التعاون فى شتى المجالات وبحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية.