شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية : المرور على ٣٩ منشأة طبية خاصة.. وغلق ٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية بقيام لجنة من إدارة العلاج الحر بالتعاون مع فريق مكافحة العدوي وأخصائي الصدر، وإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم المرور على إجمالي ٣٩ منشأة طبية خاصة منهم ٦ مستشفيات خاصة، عدد ٣ مراكز طبية بعمليات، ٢ مركز بدون عمليات، وعدد ١١ عيادة خاصة، وقد تم تنفيذ قرار غلق لعدد ٢ منشآة مخالفة، بالإضافة إلي إعادة فتح ١٠ منشآت طبية سبق لها إصدار قرار غلق، كما تم المرور علي ٤ معامل للتحاليل الطبية وفحص شكوي ضد مركز للعلاج الطبيعي تم اتخاذ اللازم قانونا تجاهه.

وأوضح وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.