شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العرب»: نصف مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطبية بفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تضامن وزراء الصحة العرب مع الأشقاء بدولة فلسطين، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن بقطاع غزة، مُثمِّنة مبادرة الدول العربية بالإسراع فى تقديم المساعدات الطبية العاجلة وتسخير جميع إمكانياتها لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت «زايد»- خلال ترؤسها اجتماع المكتب التنفيذى لأعمال الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»- إنه نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها فلسطين، والتحديات التى تواجه المنظومة الصحية بها، والوقوف على تطورات الأوضاع بالدولة الشقيقة، فمن الأهمية تضامن الدول العربية لإعادة بناء النظام الصحى، الذى يمر بأزمات حقيقية على مدار عقود مضت.

وأشارت إلى التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذى لوزراء الصحة العرب على تخصيص حوالى 500 ألف دولار لسرعة تلبية جميع الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين، من حساب الصندوق العربى للتنمية الصحية، على أن تتولى وزارة الصحة توفير الدعم العينى من الاحتياجات الطبية بما يعادل المبلغ المقرر، وإرسالها باسم جامعة الدول العربية.

واستعرضت خطة مصر للدعم الطبى للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين واستقبالهم لتلقيهم الخدمة الطبية داخل المستشفيات المصرية، وإرسال المساعدات الطبية العاجلة عبر معبر رفح البرى، مؤكدة حرص الأطقم الطبية المصرية على تقديم جميع سبل الرعاية للمصابين، وتضامنهم الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة أن تتضمن الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة الـ74 لمنظمة الصحة العالمية إبراز مدى تأثير الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة على الاحتياجات الصحية العاجلة للشعب الفلسطينى، وإبراز تجربة الدول العربية فى مواجهة «كورونا»، إذ إنها من أقل دول العالم ضررًا فى مواجهة الجائحة من حيث معدلات الإصابات والوفيات، وهو ما أشاد به وزراء الصحة أعضاء المكتب التنفيذى والموافقة على تعديل الكلمة لتتضمن تلك التوصيات.

كما استعرضت مسودة الاستراتيجية العربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات فيروس كورونا وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات التى تولت مصر مهمة إعدادها، موضحة أبرز ما تتضمنه تلك الاستراتيجية، وهو إمكانية تصنيع اللقاحات فى الدول العربية، مشيرة إلى بدء مصر الخطوات التنفيذية لإنتاج لقاحين لفيروس كورونا من خلال مصانع الشركات الوطنية فى مصر، والتى تقوم بإنتاج مختلف اللقاحات والأمصال منذ عام 1932.

وأعربت عن ترحيب مصر بالتعاون مع الدول العربية لدعم إنتاج اللقاحات محليًا، كما ثمّن وزراء الصحة العرب جهود مصر فى إعداد الاستراتيجية العربية للحصول على اللقاحات.