شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل أول دفعة من المادة الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالى مليونى جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، بواقع 1400 لتر، ضمن الاتفاقية مع الجانب الصينى لتصنيع 40 مليون جرعة في مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا، على أن يكون أول إنتاج نهاية يونيو المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها استقبلت أيضًا 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى على متن نفس الطائرة التي وصلت مطار القاهرة، أمس، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول في القارة الإفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلى.

وأكدت البدء الفورى لتصنيع لقاحات «سينوفاك» في مصانع «فاكسيرا» على أن يتم ضخ مليونى جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بداية من إجراء اختبارات لتحليل المواد الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال اللقاحات تتضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، لتمكين مصر مستقبلًا من إنتاج المواد الخام في مصر، حيث تسعى الدولة لأن تصبح عملية إنتاج لقاحات فيروس كورونا مصرية 100%.

ولفتت إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من إعداد المصنع الثانى لـ«فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر، للتوسع في إنتاج اللقاحات، ومن المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، حرصًا على تنوع مصادر الإنتاج.

ونوهت إلى أنه من المقرر تسلم مليون و900 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، كدفعة ثالثة ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تسلم مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصينى، خلال يونيو المقبل، مشيرة إلى أن مصر تسلمت حتى الآن 3 ملايين جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى من بينها مليون ونصف مليون جرعة مقدمة كهدية من الصين، على أن يستمر تسلم مزيد من اللقاحات تباعًا خلال الفترة القادمة.

وأكدت تلقى 95% من العاملين بقطاع السياحة للقاح، مشيرة إلى البدء في تطعيم 100% من نزلاء السجون خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلًا عن البدء في تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والجامعات بداية من شهر يونيو المقبل.

وقال السفير الصينى لدى القاهرة، لياو لى تشينج، إن مصر استقبلت 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك»، لتصبح بذلك أول دولة إفريقية تقوم بتصنع اللقاح وتصدره للدول الإفريقية المجاورة في خطوة لاحقة، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»، لافتا إلى أنه حتى الآن تم إمداد مصر بـ3 ملايين جرعة من اللقاح، من بينها مليون ونصف مليون جرعة هدية، على الرغم من زيادة الاحتياج المحلى، ما يدل على قوة العلاقة بين الصين والدول الإفريقية وعلى رأسها مصر.

وأضاف أن ما تقوم به الصين الآن هو رد الجميل للجانب المصرى، حيث قدمت الصين دفعات متتالية من المساعدات الطبية بجانب تزويد الجانب المصرى بأحدث نسخة من بروتوكول التشخيص والعلاج وبروتوكول الوقاية وغيرها من الوثائق الفنية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقية التصنيع المشترك يعد امتدادا للعلاقات المصرية الصينية ومواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة.

يذكر أنه تم تخصيص 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتناشد الوزارة المواطنين التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/)، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. في سياق متصل، أعلنت الوزارة خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 184 ألفًا و373 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 1153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 250 ألفًا و391 حالة، من ضمنهم 184 ألفًا و373 حالة تم شفاؤها، و14 ألفًا و559 حالة وفاة.