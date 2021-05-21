شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات فلسطينية بعد وقف إطلاق النار.. وإشادات بالدور المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفلسطينيون فى القدس والضفة وقطاع غزة، الجمعة، بما اعتبروه انتصارًا للمقاومة الفلسطينية فى مواجهة العدوان الإسرائيلى، فيما توالت الإشادات من مختلف أنحاء العالم بنجاح الوساطة المصرية فى إنهاء القتال الذى استمر 11 يوما فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 2 من فجر الجمعة، بعد نجاح الوساطة المصرية. وقال بيان صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى إن إسرائيل وافقت بالإجماع، بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعًا بمن فيهم رئيس الأركان الإسرائيلى ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومى، على قبول المقترح المصرى وقف إطلاق النار من قبل الطرفين ودون أى شروط.

وتهدف الخطة المصرية إلى التوصل إلى تهدئة، يعقبها وقف لإطلاق النار، ثم وضع مسار لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين تسفر عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالجهود المصرية الحثيثة التى أسفرت عن وقف إطلاق النار، وأكد فى مؤتمر صحفى أن مصر بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لدوره فى الاتفاق.

وأمر الرئيس السيسى بإرسال وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها تثبيت الهدنة والحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة. وعبّر عن شكره للرئيس الأمريكى جو بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية، وكتب فى سلسلة تغريدات: «تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكى چو بايدن، والتى تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجارى بين إسرائيل وقطاع غزة.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية».

وأضاف: «وهو الأمر الذى يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة». وتابع: «وإننى إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة، أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكى بايدن لدوره فى إنجاح المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة والتى من شأنها إرساء السلام العادل والشامل فى المنطقة».

وكشف مراسل «سكاى نيوز عربية» أن مصر تواصلت مع إسرائيل 5 مرات على الأقل من أجل إقناعها بوقف الغارات على غزة، ووضع حد للانتهاكات بحق الفلسطينيين فى الضفة والقدس. كما تواصلت القاهرة على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية، التى كان موقفها مرنا فى البداية، لكنها قررت الرد على استهداف إسرائيل لقادتها- وفقًا لمراسلنا.

أفراح فى غزة بعد نجاح الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار

وحظى اتفاق وقف إطلاق النار والدور المصرى بإشادات دولية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: «أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل فى بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وغزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغى بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهى الانقسام».

وأثنى مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بجهود مصر، مشيرا إلى إمكانية أن تبدأ أعمال إعادة إعمار فلسطين الآن.

ورحب الاتحاد الأوروبى فى بيان للمفوض السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بالهدنة، معربًا عن امتنانه لمصر، وأشادت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان، بجهود مصر «وصمود وتضحيات شعبنا فى قطاع غزة، وتحدى المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية والحراك الشعبى السلمى فى الضفة». وشددت على أنه «قد حان الوقت للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى لاتخاذ خطوات عملية وجدية لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة على شعبنا».

ورحب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية «بنجاح الجهود الدولية التى بذلت طيلة الأيام الماضية، وقادتها مصر الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة».

وانطلقت مسيرات الفرح والإشادة بنصر المقاومة فى كافة أنحاء فلسطين بالقدس والضفة وقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين، ورافقتها تكبيرات فى المساجد تصدح بالنصر، وأطلق الشباب الألعاب النارية، وأعلنت السلطات الصحية فى قطاع غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 243 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى 1910 مصابين بجراح مختلفة، ونزوح أكثر من 120 ألف فلسطينى.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بما وصفه بأنه «نجاح استثنائى» للعملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وقال بمؤتمر صحفى فى تل أبيب: «حققنا أهدافنا فى العملية»، وأضاف: «لا يمكن لحماس الاختباء بعد الآن، قمنا بتصفية أكثر من 200 إرهابى، بينهم 25 من الكوادر».

وقال «نتنياهو»: «إنه لم تكن هناك أى حاجة لعملية برية فى غزة»، وأضاف: «أنهينا سلاح الأنفاق التابع لحركة حماس، ودمرنا 100 كيلومتر من الأنفاق فى غزة، وهذا إنجاز عظيم». وتابع: «دمرنا 9 أبراج كانت تستعملها حركة حماس كمخازن ومخابئ لها، وضربنا قوتها البحرية، وأسقطنا العديد من طائراتها المسيرة، وتلقينا دعما دوليا غير مسبوق خلال فترة التصعيد».

فى المقابل، ندد أعضاء فى الكنيست الإسرائيلى بقرار وقف إطلاق النار، وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وصفته عضو الكنيست عن حزب «اليمين الجديد» المتطرف، إيليت شاكيد، بأنه «أمر محرج»، فيما وصفه جدعون ساعر عن حزب «أمل جديد» بأنه «عار على دولة إسرائيل». وقال عضو الكنيست إيتمار بن جافير عن حزب «الصهيونية الدينية»: «وقف إطلاق النار المخزى هو استسلام خطير لإرهاب حماس». وأضاف: «هذه ليلة صعبة على دولة إسرائيل وعلى الردع الإسرائيلى».

وأعلنت إسرائيل عن سقوط 12 قتيلا و345 جريحا، وقال البنك المركزى الإسرائيلى ووزارة المالية ورابطة المصنعين إنه ليست لديهم حتى الآن بيانات محدثة عن الأضرار الاقتصادية الكاملة التى سببتها الصواريخ من غزة.

وتعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات إعادة إعمار لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة، وعبر التنسيق مع السلطة الفلسطينية وليس «حماس» التى تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.