شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 18 ساعة عن 4 مناطق بالمنيا.. اعرف مكانك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة المنيا، وهي الشارع الجديد، ومنطقة مسجد الفولى، والعقارات امام مسجد الفولي، والمناطق جنوب مسجد اللمطي، بحي وسط المدينة، بعد غد الأحد من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 مساء الاثنين، للقيام بأعمال ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي.

وناشد الشهاوي المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.