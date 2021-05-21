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قطع المياه 18 ساعة عن 4 مناطق بالمنيا.. اعرف مكانك

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة المنيا، وهي الشارع الجديد، ومنطقة مسجد الفولى، والعقارات امام مسجد الفولي، والمناطق جنوب مسجد اللمطي، بحي وسط المدينة، بعد غد الأحد من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 مساء الاثنين، للقيام بأعمال ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي.

وناشد الشهاوي المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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