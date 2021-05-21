شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لإنشاء أول مدرسة للحرف اليدوية بمركز بلاط في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بقرية البشندى بمركز بلاط، بحضور وجدى واصف مدير إدارة بلاط التعليمية.

وأوضح النيلي ان ذلك يأتى في إطار الاستعدادات لإنشاء أول مدرسة فنية بإدارة بلاط التعليمية، للمشغولات اليدوية والصوفية، والعمل على تنفيذ دورات تدريبية للطلاب بهدف صقل مهاراتهم في مجال صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على تراث المحافظة وتأهيل كوادر بشرية نحو سوق العمل الحر من خلال استغلال خامات البيئة.

وأضاف أن العام الدراسى المقبل، ومع إدخال تلك التخصصات الجديدة سيشهد طفرة تعليمية متميزة بالتعليم الفنى على أرض المحافظة، بما يلائم خطة الدولة لتطوير التعليم الفني، وربطه باحتياجات سوق العمل واستغلال خامات البيئة.