شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة صينية تشيد بدور مصر.. وتؤكد: تمكنت من وقف أسوأ تصعيد بين إسرائيل وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء بالدور المحوري الذي لعبته الدولة المصرية لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية بعد التصعيد بين إسرائيل والفصائل والذي امتد علي مدار 11 يوماً وخلف ما يقرب من 240 شهيد وما يزيد علي 6 آلاف مصاب.

وقالت الوكالة في تقرير لها الجمعة إن مصر تمكنت من إنهاء أعمال عنف استمرت 11 يوماً وهي الأسوأ منذ ستة أعوام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وسلطت الوكالة الضوء علي عودة الهدوء لقطاع غزة علي مدار اليوم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في الساعات الأولي من صباح الجمعة.

ومساء الخميس، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة برعاية مصرية؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وأكدت الوكالة أن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام العالمية الدور الذى لعبته مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين فى قطاع غزة، وأشادت بجهود القاهرة الحثيثة من أجل السلام فى المنطقة، ليس فقط هذه المرة، ولكن فى مرات سابقة اندلع فيها قتالا بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، سلط موقع فرانس 24 الضوء على إشادة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالدور المصرى فى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وترحيبه بالتهدئة باعتبارها فرصة لإحراز التقدم نحو سلام دائم فى الشرق الأوسط.

كما تناولت وكالة أسوشيتدبرس دور مصر المحورى فى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقالت إن مصر سعت لإعادة تأكيد نفسها كوسيط لا غنى عنه فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الحلقة الأحدث التى تعمل فيها مصر كوسيط بين إسرائيل والفلسطينين فى غزة، الذين اندلعت بينهم أربعة حروب خلال ما يقرب من 12 عاما.