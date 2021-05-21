شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات تستوجب إجراء أشعة مقطعية على الصدر للتأكد من الإصابة بكورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأيام كثير من الأشخاص يهرعون لإجراء فحوصات للصدر، وقد يلجأ البعض للأشعة حتى دون طلب الطبيب، لكن حذر الكثير من خبراء الصحة من هذا الاستخدام العشوائى لأشعة التصوير المقطعى المحوسب.

ويقدم الإنفوجراف التالى، معلومات عن متى يجب أن تجرى فحصا بالأشعة المقطعية على الصدر.