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7 حالات تستوجب إجراء أشعة مقطعية على الصدر للتأكد من الإصابة بكورونا.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس خلال هذه الأيام كثير من الأشخاص يهرعون لإجراء فحوصات للصدر، وقد يلجأ البعض للأشعة حتى دون طلب الطبيب، لكن حذر الكثير من خبراء الصحة من هذا الاستخدام العشوائى لأشعة التصوير المقطعى المحوسب.

 

ويقدم الإنفوجراف التالى، معلومات عن متى يجب أن تجرى فحصا بالأشعة المقطعية على الصدر.

 


حالات كورونا التى تحتاج إلى إجراء أشعة مقطعية على الصدر

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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