مصور أشهر صور سمير غانم يكشف كواليس تصويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف المصور الفوتوغرافي سليمان العطيفي، كواليس أشهر صورة عائلية للفنان الراحل سمير غانم، تجمع بين زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم.

وقال العطيفي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، إنه التقط هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور الأخرى أثناء الإعداد لملف صحفي نشر في مجلة "حريتي" في التسعينيات من القرن الماضي، أثناء عرض مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، وتم التقاط هذه الصورة على حمام السباحة لفندق شيراتون.

وأضاف العطيفي: "اختار رئيس تحرير مجلة حريتي صورة لسمير غانم وزوجته لتكون على غلاف العدد، بينما تم نشر هذه الصورة ضمن صور عديدة داخل العدد".

وأكمل العطيفي: "أعجبت الصور سمير غانم جدًا، وطلبت منه أن تقف ابنته على كتفه إلا أنه ضحك هو وزوجته، مفضلًا أن تجلس ابنتاه على رجليه، ولهما العديد من الصور في هذا الإطار، ومنها صورة تجمع دلال عبدالعزيز من ابنتيها وصورة لسمير غانم مع ابنتيه".

واختتم العطيفي بقوله: "للأسف لم تمتد علاقتي بالفنان الراحل وأسرته فقد انقطعت علاقتي بالوسط الفني تمامًا بعد انتقالي للعمل في مجلس الوزراء".

ورحل الفنان غانم عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات، وهو مولود عام 1937، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط،

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها،

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".