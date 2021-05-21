كواليس 30 دقيقة في مجابهة نيران مصنع كرتون بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التاسعة مساء أمس الخميس، تجمع متابعو الدوري المصري عامة وعشاق القلعة البيضاء خاصة أمام شاشات التلفاز لمتابعة لقاء فريقي الزمالك وطلائع الجيش لكن بطولة في الخفاء سطرها رجال الدفاع المدني في مجابهة نيران مصنع كرتون بأكتوبر.

دوي سرينة كان كفيلا بتبدل الأجواء داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، انطلقت فرق الإطفاء كل إلى سيارته إيذانا بمهمة جديدة.

على أطراف مدينة السادس من أكتوبر وتحديدا امتداد المنطقة الصناعية الثالثة ارتفعت ألسنة النيران وتصاعدة الأدخنة بكثافة من مصنع كرتون.

طوال الطريق من منطقة بين السرايات - مقر الإدارة- إلى محل البلاغ، يتابع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تطورات الحريق عبر جهاز اللاسلكي.

حرص "صادق" على توجيه أقرب سيارة إطفاء من موقع الحريق للحيلولة دون وقوع خسئر فادحة. جاء الخيار الأفضل نقطة إطفاء الشرقية للدخان فكان لها مفعول السحر.

6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء صادق ونائبه اللواء علاء السعيد والعميد محي الدين محمد والعقيد عطية محسن انتشرت في مسرح الأحداث كل يتولى مهمة محددة.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المصنع؛ لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني وحرصا على سلامة الجميع.

وتبين نشوب الحريق في تشوينات على مساحة 30 مترا بالمنطقة الخلفية للمصنع وتحديدا ما بين المبنى والسور الخارجي.

توجيهات سريعة من مدير الإطفاء لأفراد الأطقم المشاركة بمحاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتداده إلى مخزن ملحق بالمصنع.

في غضون نصف ساعة، عاد الهدوء إلى المنطقة، أحكمت قوات الحماية المدنية قبضتها على المشهد بالسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات بسبب كونه يوم عطلة.

مع التقاط الأنفاس أجرت القوات عملية التبريد لمنع تجدد النيران في الوقت الذي كشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا بمصعد مخصص للأوراق تسبب في وقوع الحريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.