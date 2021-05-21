مصادرة 28 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين مخزنا غير مرخص لبيع الأعلاف الحيوانية في محافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 28 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة.

المدير المسئول عن المخزنكان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.