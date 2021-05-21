شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعى سمير غانم: فنان عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا أمس.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه على «تويتر»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان».