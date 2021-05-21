شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يُكذب الادعاءات الصهيونية: الوجود العبراني في القدس لم يتعد 415 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الصفحة الرسمية للأزهر، الجمعة، نشر محتوى الحملة العالمية التي أطلقها الأزهر الشريف بعنوان «القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية» باللغتين العربية والإنجليزية تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية.

وقالت الصفحة إن الوجود العبراني في مدينة القدس لم يتعدّ 415 عامًا، على عهد داود وسليمان -عليهما السلام- في القرن العاشر قبل الميلاد.. ظلوا معظمها على أطراف المدينة في تناحر وانقسام.

ولفتت إلى أن هذا الوجود العبراني كان طارئا وعابرا، وحدث بعد أن تأسست القدس العربية ومضى عليها قرابة 30 قرنًا من التاريخ؛ الأمر الذي يُكذب الادعاءات الصهيونية حول القدس.