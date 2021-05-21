شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢٩ حالة إشغال طريق بالبدرشين ومصادرة ٢٣٢ شيشة بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حى الهرم خلال حملة شملت شوارع (الشهيد أحمد حمدى، شارع المنشية الرئيسى، الكفر بميدان الساعة) بغلق سنتر تعليمى مخالف بشارع الكفر والذى يمثل خطورة على سلامة الطلاب ومصادرة 25 قالب شيشة و48 كرسى و3 ترابيزات و12 حالة إشغال طريق.

وخلال حملة مماثلة لأجهزة حى الوراق والتى شملت شوارع (ترعة السواحل، الجيش، الغاز، كورنيش النيل، ملف السيما، السنترال، عشرة، العروبة، القومية، المعهد الدينى) تم مصادرة ٣١٣ كرسى و٢٣٢ شيشة و8 سماعة صب و6 ترابيزات وميزان طبلية إلكترونى و٢ انبوبة بوتاجاز.

‏كما وجه مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة بشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق وتشميع ٨ مقاهى وعدد ٣ محال تجارية ومصادرة ١٩ شيش و١٠٨ كرسى و١٢٩ حالة إشغال طريق وتحرير 6 محاضر إشغال طريق و١٥محضر عدم إرتداء الكمامة‏، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدى على مساحة ١ قيراط اراضى تابعة للشؤون الاجتماعية، كما تمكنت فرق النظافة من رفع 12 طن مخلفات بنطاق القرى.