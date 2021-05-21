شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 410 طن مخلفات من أوسيم بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشاة القناطر حالتا تعدى بالبناء المخالف الاولى على مساحة ٥٠٠ م٢ بالمنصورية والثانية على مساحة ٣٠ م٢ اراضى اصلاح زراعى بمنطقة حوض الشيخة زاهية، بالاضافة الى رفع ١٧٥ طن مخلفات، ورفع كفاءة الانارة بقرى ابوغالب وبرقاش وتنفيذ اعمال رش وتعقيم للمنشآت الحكومية ودور العبادة بالمنصورية.

‏كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 410 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم. ‏وانتهى حى العجوزة من اعمال الدهانات الخاصة ببردورة شارع مرسى محمود ضمن اعمال تطوير عدد من الشوارع والمحاور بمنطقة ارض اللواء، كما تم رش وتعقيم كافة الادارات بديوان الحى للحفاظ على سلامة الموظفين والمترددين على الحى.

‏وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أغلقت أجهزة حى الدقى أحد المطاعم الشهيرة بشارع مكة لتجاوزه مواعيد الغلق وتحرير عدد ٦ محاضر إشغال طريق و ١٨ محضر عدم ارتداء الكمامة.

‏وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وايداع مضبوطات الاشغالات والمواد والمعدات المستخدمة بحالات البناء المخالف مخازن الاحياء والمراكز والمدن.