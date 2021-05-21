شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بتوفير لقاح كورونا للعاملين في مجال السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مديرية الصحة بالمحافظة، بالعمل على أولوية توفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي في الأماكن السياحية بمختلف قطاعاتها سواء بالفنادق أو الشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم.

وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى العلمين المركزى وسيدى برانى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، لما له من أثر فى تطوير منظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بدءا من الغد سيكون هناك فرقا ثابتة ومتنقلة لتوفير لقاح كورونا، والمرور على الجهات الحكومية، والتي بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع توافر التطعيمات وتخزينها ونقلها بالطرق السليمة والآمنة، بالإضافة إلى أنه جاري الإعداد لدخول مطروح في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما سيكون له أهمية في تطوير منظومة الصحة وتيسير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.