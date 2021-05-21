شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم العاملين في مصانع العاشر من رمضان بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بنطاق المحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بشركة فريش للتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة تطعيم العاملين بلقاح كورونا، وذلك بحضور مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع المواطنين وخاصة بهذه المناطق، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا مستمرة في العمل بكامل طاقتها، خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.