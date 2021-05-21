شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا السبت .. انخفاض الحرارة 4 درجات ونشاط الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة غدًا السبت على جميع الأنحاء وتنخفض الحرارة على القاهرة 4 درجات بينما تنخفض 3 درجات على الإسكندرية ودرجة على أسوان والأقصر، وتكون أعلى درجة حرارة فى مصر غدًا 39 درجة للعظمي.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود طقس شديد الحرارة غدًا السبت على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا ومعتدل ليلاً، بينما يكون حار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري خلال ساعات النهار ومعتدل على الجنوب فى الليل، ويكون معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلاً.

يظل البحر الأحمر مضطرب ويزيد إرتفاع الموج ليتراوح بين 2.5 مترًا و3.5 مترً والرياح شمالية غيرية، بينما تكون حالة البحر المتوسط من معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج بين مترين إلي 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

تكون الفرص مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب وشمال سيناء بشكل متقطع.

تكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلي 20 عقدة على السواحل الشمالية و19 عقدة على شمال الصعيد و18 عقدة على جنوبه، بينما يكون اتجاهها شمالية شرقية على القاهرة الكبري وسرعتها 20 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى مصر

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة غدًا إلي 30 درجة للعظمي بدلاً من 34 اليوم الجمعة، وتكون الصغري 18 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا إلي 25 درجة بدلاً 27 درجة للعظمي وتكون الصغري 19 درجة، وتنخفض درجة الحرارة فى أسوان والأقصر وإدفو وأبو سمبل إلي 39 درجة للعظمي.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى طنطا 29-18، شبين الكوم 30-18، دمنهور 27-18، بلطيم 26-18، مطروح 24-17، السلوم 25-18، سيوة 29-18درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد 25-18، دمياط 25-18، الزقازيق 30-18، المنصورة 29-18، الإسماعيلية 30-18، السويس 30-18، رفح 25-20، العريش25-19، شرم الشيخ 34-25، الغردقة 33-24.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب مصر كما يلي: الفيوم وبني سويف والمنيا 32-20، أسيوط 33-21، سوهاج 35-24، قنا 37-24، الأقصر وأبوسمبل 39-25، أسوان وإدفو 39-26، والوادي الجديد 37-23 درجة.