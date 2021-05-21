شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن ترحيبها بالاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) على وقف إطلاق النار بوساطة المجتمع الدولي وفي مقدمته مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن بلاده تقدر الدور المصري وكذلك الأمريكي في عملية الاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف: تأمل حكومة بلاده أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق تماما، وأن يتم استئناف المفاوضات من أجل إحلال سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين في أقرب وقت ممكن.

وقدمت الحكومة الكورية التعازي والمواساة لأسر الضحايا المدنيين، معلنة تقديمها المساهمات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني مثل تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة.