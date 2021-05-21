شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بغرب الأقصر، أنه تم اليوم الجمعة رصد عدد ٣ مخالفات تعد على أرض زراعية بنطاق المركز.

وأوضح عاشور أن المخالفات الأولى والثانية عبارة عن تعد على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية وبناء حوائط بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٣٥٠ بناحية حوض ال ٦٠ إصلاح أرمنت الوابورات، والمخالفة الثالثة عبارة عن تعد على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠ بناحية حوض ١٢٥ إصلاح ارمنت الوابورات.

وتمت إزالة جميع المخالفات في المهد كما تم التحفظ على مواد وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الأحواض بالاصلاح الزراعي بأرمنت.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.