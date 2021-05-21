شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر دولة لا تعرف سوى البناء والإعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، خطبة الجمعة بمسجد «أبوشقة» بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفى، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة.

وفى بداية خطبته، أكد وزير الأوقاف أن كف الأذى عن الناس صدقة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّها صَدَقَةٌ»، وكف الأذى عن الناس شعبة من شعب الإيمان: «الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُونَ شُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَولُ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ، والحَياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان»، وكذلك كف الأذى عن طرقات الناس صدقة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «بينَما رجُلٌ يمشى بطريقٍ وجَد غُصْنَ شوكٍ على الطَّريقِ فأخَذه فشكَر اللهُ له فغفَر له».

وذكر الوزير أنه لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن المرأة الصوَّامة القوَّامة- بصيغة المبالغة- يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن كَثرةِ صَلاتِها وصَدقَتِها وصيامِها، غيرَ أنَّها تُؤذى جيرانَها بِلِسانِها؟ قال: «هى في النَّارِ»، قال: يا رَسولَ اللهِ، فإنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن قِلَّةِ صيامِها وصَدقَتِها وصَلاتِها، وإنَّها تَتَصدَّقُ بالأَثوارِ مِن الأَقِطِ، وَلا تُؤذى جيرانَها بِلسانِها؟ قال: «هى في الجنَّةِ»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ»، ليس ذلك فحسب، بل قال صلى الله عليه وسلم: «واللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ!» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «الَّذِى لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»، أي الذي لا يأمن جاره شره، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول.

وتابع الوزير: «فكما رسخ الإسلام حق الجوار في المنزل والعمل، رسخ لحق الجوار الدولى، كما يحترم حق الجوار بين الناس، فحرمة الدول لا تقل عن حرمة البيوت، فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه، كذلك لا يجوز أن تدخل دولة من الدول إلا من خلال الإذن المعتبر قانونًا لأهلها، وكما لا يجوز للحر الشريف أن يُؤذى جيرانه، أو أن يسمح أن يُؤذى جيرانه من قبله، كذلك الدول العظيمة لا تسمح أن يُؤذى جيرانها من قبلها، بل ذهب الإسلام إلى أبعد من هذا، فقد كانَ بينَ سيدنا معاويةَ رضى الله عنه وبينَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهِم حتَّى إذا انقَضى العَهْدُ غَزاهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرذونٍ وَهوَ يقولُ: اللَّهُ أَكْبرُ، اللَّهُ أَكْبرُ، وفاءٌ لا غدرَ، فنظَروا فإذا هو عمرُو بنُ عَبسةَ رضى الله عنه، فأرسلَ إليهِ معاويةُ رضى الله عنه فسألَهُ، فقالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: من كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عَهْدٌ فلا يَشدُّ عقدةً ولا يَحلُّها حتَّى ينقضى أمدُها، أو ينبِذَ إليهم على سواءٍ فرجعَ معاويةُ رضى الله عنه، فالإنسان المسلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم:»‏الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه«، لأن المسلم لا يكون مسلمًا، ولا يكون لعبادته أثر إلا إذا قومت سلوكه».

كما أوضح أن بعض الناس ربما يفهم أن مفهوم كف الأذى عن الناس صدقة، أنه شيء إن فعلته أخذت ثوابًا، وإذا لم تفعله فلا شىء عليك، إلا أن كف الأذى يمكن أن يكون صدقة عندما يكون تطوعًا، كالذى تطوع وأزال غصن الشوك من طريق الناس، وقد يكون واجبًا عينيًّا على كل أحد منا بألا يؤذى جيرانه ولا زملاءه، ولا أحدًا من الخلق، وقد يكون واجبًا كفائيًّا على الجندى أو الشرطى المكلف بالحفاظ على الأمن، لكف أذى أهل الشر عن الناس في حدود ما كلف به، وهذا ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب، وهذا ثوابه عظيم وصدقة عظيمة، فإذا كان من نحى غصن الشوك فشكر الله له فدخل الجنة، فكيف بمن يضحى بحياته لكف الأذى ودفع الشر عن الناس.

كما أشاد بدور الدولة المصرية والقيادة المصرية والمبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس لإعادة إعمار غزة، بتخصيص 500 مليون دولار، في وقت يعانى العالم كله من ظروف اقتصادية نتيجة الظروف التي يمر بها العالم، وبجهود الدولة المصرية التي أثمرت وقف العدوان على غزة، فهذا أيضًا كف الأذى عن الناس، وشتان بين دول تبنى، وعصابات وجماعات أهل الشر التي تهدم وتدمر، فالدولة المصرية لا تعرف إلا البناء، وما نحن فيه اليوم نوع من أنواع البناء، فهذا الصرح الإسلامى العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، مصر لا تبنى في مجال واحد، ففى مجال بناء المساجد وفى أقل من 9 أشهر يعد هذا المسجد وهذا الصرح العظيم هو رقم (1315)، من المساجد التي بُنيت على هذا النحو، وهو رقم لم تقم به أي دولة لا في القديم ولا في الحديث، ولم يقف بناء الدولة المصرية على بناء دور العبادة فحسب، إنما تبنى المدن والجامعات والمدارس، والمستشفيات، وفى بناء الإنسان أيضًا، فلنعمل معًا على مواصلة البناء، فشتان بين من يكون منهجه البناء والتعمير، وآخر منهجه قائم على الهدم والتخريب، ففقه الدول يقوم على البناء، وفقه الجماعات يقوم على التخريب.

وقال: «تحية للدولة المصرية التي تبنى وتعمر، وللمواقف المشرفة تجاه أهل غزة في وقف إطلاق النار وفى مبادرة إعادة إعمار غزة، وندعو كل الأصدقاء، وكل الدول الشقيقة لهذه المبادرة العظيمة لإعادة الإعمار، كما ندعو الجميع لكف الأذى عن الناس، وخصوصا حقوق الجوار، سواء أكان الجوار على المستوى الفردى أم على المستوى الدولى، فحق الجوار الدولى أشد حرمة لأنه يمس عموم الأفراد، نسأل الله العلى العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، وأن يجعلنا دولة بناء دائمًا، وأهل بناء لا أهل هدم».

حضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا ،وزير البترول، واللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة، والمستشار بهاء الدين أبوشقة ،وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد سعد ،وكيل أول مجلس النواب، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور السيد مسعد ،مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.