شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن عن دورات تدريبية للصيادلة خلال مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قيام مركز التدريب المهني المستمر التابع للهيئة بتنظيم خمس دورات تدريبية للصيادلة العاملين بالهيئة والعاملين بالقطاع الدوائي المصري بشكل عام خلال مايو الجاري.

جدير بالذكر أن الهدف من تلك الدورات هو الاهتمام بمحور التدريب- الذي يُعد إحدى أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030- والذي يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي من خلال تدريبه على أحدث التقنيات العلمية في مجال رقابة الجودة وممارسات التصنيع الجيد، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويُمكِّنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل بالنسبة للصيادلة الراغبين في الاشتراك يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الدواء المصرية http://Www.edaegypt.gov.eg ، وكذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority/.