شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولي: على رئيس الوزراء الأثيوبي الحاصل على جائزة نوبل ألا يكون داعية حرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور عدلي سعداوي العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي دمقي مكونن، أمس الجمعة، التي أتهم فيها مصر والسودان بأنهما يحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية الخاصة بأزمة سد النهضة التي لن تؤدي إلا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث على حسب زعمه.

وقال «سعداوي»: «أنه لا سبيل أمام إثيوبيا إلا القبول بإتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح دولتي المصب، على أن يكون التوصل لهذا الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، أو تأجيل مرحلة الملء الثاني والدخول في مفاوضات جادة بوسطاء دوليين وبوجود الاتحاد الافريقي، لكن استمرار إثيوبيا في أسلوب المراوغة والكذب واستغلال أزمة السد سياسياً وليس فنياً سيؤدي إلى مواجهات وصراع في منطقة القرن الافريقي ليس في صالح الجميع».

وقال: «إن تصميم إثيوبيا على عدم مشاركة خبراء ومراقبين دوليين، هو محاولة لكسب الوقت للوصول لمرحلة الملء الثاني وفرض الأمر الواقع لأنه إذا وصلت إثيوبيا لهذه المرحلة فلن يكون للمفاوضات أي قيمة وبخاصة أننا لم نصل معهم قبل مرحلة الملء إلى نتيجة ملموسة، فكيف سيكون الحال في حال وصلت لمرحلة الملء الثاني، التي قد تزيد عن 20 مليار متر مكعب وهو ما يمثل قنبلة مائية قد تغرق السودان في حال التعامل مع هذا الامر عسكريا من جانب دولتي المصب، مشيراً إلى أنه على الساسة الاثيوبيين أن يعلموا أن رسالة مصر واضحة وأنها لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها، وأن كلام وتصريحات رئيس الدولة المصرية في هذه القضية كان واضحاً ليس أمام إثيوبيا ودول المنطقة فقط بل كان أمام العالم أجمع، بأن هناك مياه مصر خط أحمر ولا يجوز التعدي على نقطة واحدة منها.

وأضاف «سعداوي»، «إن تصريحات رأس الدولة واضحة وهي القول الفصل، وأن أي تصريحات جاءت أو ستأتي من مسؤول في مصر تخالف ما صرح به الرئيس هي تصريحات ليس لها أي قيمة، ويجب على المسؤولين الاثيوبيين عدم الأخذ بها أو البناء عليها، لآن مصر لم تطلب أكثر من حقها، رغم أن الواقع مع زيادة عدد السكان والتوسع العمراني في مصر يقول أنه كان يجب علينا أن نطلب زيادة في حصة مصر من 55،5 مليار متر مكتب إلى ضعف هذا الرقم، لكن هذا لم يحدث رغم أننا نستهلك من المياه نحو 115 مليار متر مكعب، 24 مليار متر من استخدامات مياة الصرف والمياه الجوفية و35 مليار يتم الحصول عليها في صورة مواد أغذية يتم استيرادها من الخارج».

وأكد «سعداوي»: على رئيس الوزراء الأثيوبي الحاصل على جائزة نوبل في السلام، ألا يكون داعية حرب وأن لا يكون سببا في انزلاق منطقة القرن الافريقي إلى أتون حرب لا يعلم نتائجها إلا الله، ويكفيه ما تسبب فيه من إراقة للدماء وتشريد مئات الالأف من أبناء التيجراي وغيرهم من إثنيات الشعب الاثيوبي، والقبول بالوسطاء والمراقبين الدوليين الذين سيقفون على الحياد يقدمون النصيحة والمشورة والدعم الفني والمالي للمفاوضات، وهذا ليس أمراً مستحدثاً لكن هذه هي الأسس والأصول الدولية التي يتم التعامل بها في الخلافات الدولية، وليعلم أننا أعترفنا بالسد من أجل حدوث تنمية في الجانب الأثيوبي، لكن السير بالأسلوب الإسرائيلي في المفاوضات من خلال المراوغة والمماطلة والكذب سيؤدي إلى نتائج غير طيبة ليس على المدى البعيد بل على المدي القريب جدا.

كان وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أمس الجمعة، قد واصل سلسة التصريحات الإثيوبية المعتمدة على المراوغة والتضليل وقال أن مصر والسودان يحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية الخاصة بأزمة سد النهضة التي لن تؤدي إلا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث على حسب زعمه.

وتابع خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع وزارة الخارجية الإثيوبية: «نثق في دور الاتحاد الإفريقي في تسهيل مفاوضات سد النهضة والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة، مؤكدا على قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية»، مشدداً على أن «ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر له وأن مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث وافقت عليه».

وكانت إثيوبيا قبل أيام قد شددت على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة «رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة»، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب السودان ومصر وأنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه، وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلاً في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، قالت فيه «إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل في صيف العام الجاري». وجاءت تصريحات حافظ تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكر أحمد حافظ المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر، مضيفاً أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسئولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية.

وقال المتحدث الرسمي أن استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف. وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي على أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصري، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.