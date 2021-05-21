شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة مساعدات مصرية تصل معبر رفح تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى معبر رفح البرى قبل قليل، قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة مقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الأحزاب الأخرى، وذلك دعما للأشقاء الفلسطينيين عقب العدوان الأخير على قطاع غزة.

ويرافق القافلة وفد من مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب وأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن، وذلك لنقل رسالة دعم وإسناد لابناء الشعب الفلسطينى فى ظل الأوضاع الصعبة.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن الإجراءات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها لدعم الأشقاء في فلسطين تؤكد مدى حرص مصر واهتمامها بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها المركزية، مشيرًا إلى ثناء الجانب الأمريكي على الدور الذيى تلعبه الدولة المصرية لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة ووقف إطلاق النار فى غزة.

وواصلت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصري استثنائيا (لليوم السادس على التوالي)، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات الى القطاع، علاوة على عبور الحالات الانسانية من الجانبين، وأنه تم تشغيله اليوم فقط لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من القطاع وادخال المساعدات الى القطاع، حيث إنه من المعتاد تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.